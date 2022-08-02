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محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي 3 أيام - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر ديوان المحافظة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "محافظ البصرة قرر تعطيل الدوام الرسمي أيام الخميس والأحد والإثنين المقبلة بسبب ارتفاع درجات الحرارة".

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الأنواء الجوية، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تسجيل 8 محافظات نصف درجة الغليان غداً.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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