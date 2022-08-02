انت الان تتابع خبر الكويت تصدر مرسوماً بحل مجلس الأمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وسائل إعلام كويتية بأنه "صدر قرار أميري بحل مجلس الأمة الكويتي".

ويوم أمس، أعلنت الكويت، صدور مرسوم أميري، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعضوية 12 وزيرا.

والأسبوع الماضي أعلن الديوان الأميري الكويتي تعيين نجل أمير البلاد الأكبر الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء.



ونص الأمر الأميري على تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم على أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم.

وتعد الحكومة الكويتية الجديدة، هي الـ40 في تاريخ البلاد السياسي، والرابعة في عهد الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر/أيلول 2020.

كما تخلف الحكومة الكويتية الجديدة حكومة تصريف الأعمال التي قبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح استقالتها في 10 مايو/أيار الماضي وأمر باستمرارهم في تصريف العاجل من شؤون منصبهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

