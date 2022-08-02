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لهذا السبب.. المتظاهرون يغلقون الدائرة الإعلامية لمجلس النواب - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلنا، إن "المتظاهرين أغلقوا الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ومنعوا الدخول لها إلا من قبل الصحفيين بعد التأكد من هوياتهم".

وأضاف، أن "سبب الإغلاق يأتي لغرض أمور تنظيمية بعد انطلاق حملة للتنظيف داخل أروقة البرلمان"، مشددا على أن "الدخول للدائرة الإعلامية مسموح فقط للصحفيين بعد التأكد من هوياتهم".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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