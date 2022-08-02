انت الان تتابع خبر لهذا السبب.. المتظاهرون يغلقون الدائرة الإعلامية لمجلس النواب - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلنا، إن "المتظاهرين أغلقوا الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ومنعوا الدخول لها إلا من قبل الصحفيين بعد التأكد من هوياتهم".

وأضاف، أن "سبب الإغلاق يأتي لغرض أمور تنظيمية بعد انطلاق حملة للتنظيف داخل أروقة البرلمان"، مشددا على أن "الدخول للدائرة الإعلامية مسموح فقط للصحفيين بعد التأكد من هوياتهم".

