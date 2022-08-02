إيران تكشف عن تطور جديد يخص برنامجها النووي

وقال كمالوندي بحسب التلفزيون الإيراني مساء الاثنين، إن الإيعاز صدر عصر اليوم بتدشين وضخ الغاز في المئات من أجهزة الطرد المركزي المؤلفة من IR1 والمتطورة IR6.

وأضاف "أجهزة الطرد المركزي هذه كنا قد نصبناها من قبل"، مشيرا إلى أن عمليات تشغيل 500 جهاز طرد مركزي من طراز IR6 ستستغرق ما بين 10 إلى 15 يوما.



وصرح أن هذه الخطوة تأتي في سياق تنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر بوصون مصالح إيران والوصول إلى الحد الأدنى من حجم التخصيب الذي تحتاجه البلاد وهو 190 ألف سو (وحدة فصل).

وأكد المسؤول الإيراني أنه تم إطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على هذا الأمر.