الكويت تعدم ثلاثة إيرانيين

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن المحكمة قولها: انه "صدر حكما باعدام ثلاثة ايرانيين أدخلوا 169 كيلوغراما من المؤثرات العقلية، و10 كيلو غرامات من الحشيش والهيرويين عبر البحر".

واضافت، أنه "بعد إلقاء القبض عليهم، اعترف المتهمون أثناء التحقيقات معهم بجلب هذه الكمية الكبيرة من المخدرات، ومن ثم تمت إحالتهم إلى القضاء".

