انت الان تتابع خبر السومرية توثق لحظات إزالة الحواجز الكونكريتية بالكامل عن جسر الجمهورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتأتي هذه الخطوة بعد تمكن المتظاهرين يوم أمس من عبور الحواجز الموجودة على جسر الجمهورية، وأخرى وضعت في بوابات المنطقة الخضراء.

ووصل المتظاهرون أمس، بعد عبورهم الحواجز الكونكريتية إلى داخل المنطقة الخضراء، ثم الاستقرار داخل مبنى مجلس النواب، وإعلان الاعتصام المفتوح.



ويتظاهر أنصار التيار الصدري؛ رفضاً لترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة العراقية.