انهيار أجزاء من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

وتداول إعلاميون وناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي في لبنان مقاطع وصور لانهيار أجزاء من صوامع الحبوب في المرفأ.

واتهم ناشطون السلطات اللبنانية "بالإهمال بسبب تجاهلها الحرائق المشتعلة في الصوامع منذ نحو 3 أسابيع دون أي تدخل لحل المشكلة"، حسب البعض.



وكانت تحذيرات قد سادت خلال الأيام الماضية من تعرض الجزء الشمالي المتصدّع من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت للانهيار بسبب الحرائق التي طالته.

بحسب السلطات، رصدت أجهزة الرصد والاستشعار في الصوامع "تغييرات في سرعة الانحناء من 2 ملمتر في اليوم إلى 2,5 ملمتر في الساعة لمجموعة الصوامع الشمالية التي باتت في خطر السقوط".

