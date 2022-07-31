عملية أمنية مشتركة غربي العراق

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بغداد - ياسين صفوان - نفذت قوة أمنية مشتركة، اليوم الأحد، عملية تفتيش في محافظة الأنبار.
وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "قوة من اللواء 57 بالحشد الشعبي، نفذت اليوم الاحد، بالتعاون مع الجيش عملية تفتيش امنية في محافظة الانبار".
وأشارت إلى أن "القوة التابعة للمقر المسيطر الثالث (فوج الفرات الاول ) بالحشد شرعت بواجب مشترك مع لواء ٢٨ من الجيش لتفتيش مناطق (جنوب حقول عكاز الغازية وسد مديسيس وغابة مناخ وبنيان سحالي) جنوب القائم"، مبينة أنه "انجزت العملية الامنية بنجاح بعد تحقيق الاهداف المرسومة لها".
وأشارت إلى أن "القوة التابعة للمقر المسيطر الثالث (فوج الفرات الاول ) بالحشد شرعت بواجب مشترك مع لواء ٢٨ من الجيش لتفتيش مناطق (جنوب حقول عكاز الغازية وسد مديسيس وغابة مناخ وبنيان سحالي) جنوب القائم"، مبينة أنه "انجزت العملية الامنية بنجاح بعد تحقيق الاهداف المرسومة لها".