انت الان تتابع خبر أحياء الناصرية بلا كهرباء لهذا السبب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن فرع توزيع كهرباء ذي قار، اليوم الأحد، عن انقطاع التيار الكهربائي في عدد من احياء مدينة الناصرية بسبب عطل طارئ في "قابلوين ارضيين".