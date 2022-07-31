ناد ينسحب من الدوري العراقي الممتاز

وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي أن "ممثل محافظة بابل في دوري كرة القدم الممتاز يقدم أفضل أداء منذ 3 سنوات، ويحرج الفرق الكبيرة، ويحقق نتائج إيجابية ابقته في الدوري الممتاز للموسم الثالث على التوالي ، كل هذا بإمكانيات بسيطة ومساندة الجماهير العاشقة للنادي ودعم بسيط من الحكومة المحلي".واضاف ان "نادي القاسم الرياضي تواصل مع الحكومة المحلية طيلة السنوات الثلاث من أجل توفير دعم ثابت للنادي من أجل تحقيق الافضل ، خاصة وأن الموسم المقبل سيكون تطبيق للوائح التراخيص وهذا يحتاج إلى حساب مصرفي تتوفر فيه أموال ثابتة ، لكن لم تصل المباحثات مع الحكومة المحلية إلى أي نتيجة".

واوضح النادي: "لقد قدمنا العديد من المقترحات الى الحكومة المحلية الحالية من أجل دعم نادينا ، أسوة بما قدمته حكومتي كربلاء والنجف المحليتين إلى ناديي كربلاء والنجف ، فيما أغلقت حكومة بابل المحلية ابوابها امام نادي القاسم بحجة عدم توفر باب للصرف ، وعدم وجود موازنة".



واختتم: "بعد عجز حكومة بابل المحلية المتمثلة بالسيد علي وعد علاوي محافظ بابل عن توفير احتياجات النادي ودعمه باعتباره ممثل المحافظة ، فقد قررت الهيئة الإدارية لنادي القاسم الانسحاب من منافسات الدوري الممتاز وتحميل الجميع وما سيكون من عواقب نتيجة هذا القرار من ردة فعل الجماهير المحبة للنادي".