ايران: جولة جديدة من مفاوضات البرنامج النووي قريباً

ونقلت صحيفة "طهران تايمز" عن البرلماني دون ذكر اسمه قوله: إنه "نظراً لجهود الأطراف الأوروبية للتوصل إلى نتيجة في المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015، فمن المحتمل انعقاد جولة جديدة من المحادثات في فيينا خلال الأيام المقبلة".تأتي هذه التصريحات عقب تقديم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مسودة تسوية بشأن البرنامج النووي الإيراني ودعا الثلاثاء الأطراف المشاركة في محادثات فيينا إلى قبولها لتجنب "أزمة خطيرة".

وكتب بوريل في مقال نشرته صحيفة "فايننشل تايمز" أن النص "ليس اتفاقاً مثالياً"، لكنه "يمثل أفضل اتفاق أعتبره ممكناً، بصفتي وسيطا في المفاوضات".

كما اشار إلى أن "الحل المقترح يتناول كل العناصر الأساسية ويتضمن تسويات استحصلت عليها جميع الأطراف بصعوبة"، محذراً من أنه "في حالة الرفض فنحن نجازف بحدوث أزمة نووية خطيرة".



يذكر أن الاتفاق المبرم عام 2015 بين إيران وست دول (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، ألمانيا)، أتاح رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلمية برنامجها.