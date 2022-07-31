انت الان تتابع خبر الصحة تصدر بياناً جديداً بشأن جرحى التظاهرات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أصدرت وزارة الصحة، اليوم الأحد، بشأن جرحى التظاهرات الذين أُصيبوا يوم أمس، خلال محاولتهم للدخول إلى المنطقة الخضراء، عقب إطلاق القنابل المسيلة للدموع.
وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الجرحى المتبقين حاليا في مؤسسات وزارة الصحة في بغداد فقط ستة أشخاص".
وأضاف: "حاليا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة مع تأكيد استمرار مؤسسات الوزارة بتقديم خدماتها المعتادة للمواطنين".
وأضاف: "حاليا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة مع تأكيد استمرار مؤسسات الوزارة بتقديم خدماتها المعتادة للمواطنين".