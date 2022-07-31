انت الان تتابع خبر الصحة تصدر بياناً جديداً بشأن جرحى التظاهرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الأحد، بشأن جرحى التظاهرات الذين أُصيبوا يوم أمس، خلال محاولتهم للدخول إلى المنطقة الخضراء، عقب إطلاق القنابل المسيلة للدموع.

