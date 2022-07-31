انت الان تتابع خبر مدير مكتب الصدر يصل مجلس النواب.. هذا سبب الزيارة (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية، إن "الجابري وصل إلى مجلس النواب لتفقد المواكب الحسينية والخدمية وأوضاع المعتصمين داخل المنطقة الخضراء".

وما زال المتظاهرون معتصمين داخل البرلمان لليوم الثاني على التوالي، بعد إعلانهم يوم أمس، اعتصاماً مفتوحاً في مجلس النواب.



ودخل المتظاهرون إلى المنطقة الخضراء يوم أمس، بعدما تمكنوا من عبور الحواجز الكونكريتية الموجودة على جسر الجمهورية، والأخرى في بوابات المنطقة الخضراء.