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تشافي: لا أعرف مصير دي يونج

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-07-31 | 12:54

تشافي: لا أعرف مصير دي يونج

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الخليج 365 - رياضة
تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عن مستقبل لاعبه الهولندي فرينكي دي يونج خلال الصيف الحالي.
وتزعم العديد من التقارير أن يدفع دي يونج لخفض راتبه أو الانتقال إلى مانشستر يونايتد، بينما يصر اللاعب الهولندي على البقاء في "كامب نو".

وقال تشافي، في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا أعرف إذا كان دي يونج سيبقى هنا.. لم أوجه له أي رسالة مطلقا".


وأضاف مدرب برشلونة: "لا يزال هناك متسع من الوقت والكثير من الأشياء يمكن أن تحدث.. حقيقة أن دي يونج لعب كقلب دفاع في المباريات الأخيرة ليست علامة على رحيله".

وزعمت تقارير أن تشافي دفع بدي يونج في مركز غير وسط الملعب، كي يضغط عليه للرحيل عن برشلونة هذا الصيف.

Alsumaria Tv /authors
Alsumaria Tv
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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