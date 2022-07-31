ماني بعد أول لقب مع بايرن: يا له من يوم

وقدم ماني أوراق اعتماده لجماهير الفريق البافاري بعدما وقع على هدف في ظهوره الأول، فيما ألغى الحكم له هدفين بسبب التسلل.

وقال ماني لموقع البوندسليجا الرسمي: "يا إلهي! يا له من يوم!.. سعيد بالطبع بالفوز بأول مبارياتي وأول لقب لي هنا".



وأكمل "كما قلت منذ يومي الأول هنا، أنا سعيد حقا بأن أكون جزءا من هذا النادي العظيم".

وأكد الدولي السنغالي سهولة تأقلمه مع فريقه الجديد بفضل لاعبي بايرن ميونخ، مضيفا "أتطلع للفوز بالمزيد من الألقاب، فقرار انتقالي للبوندسليجا كان رائعا".

