اخبار العالم / اخبار العراق

بنظرات 'مؤثرة'.. الكادحون يتجولون داخل البرلمان بحثاً عن 'رزقهم' (صور)

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بنظرات 'مؤثرة'.. الكادحون يتجولون داخل البرلمان بحثاً عن 'رزقهم' (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

هرب الكادحون من واقعهم المرير، ووجدوا ما لم يستطيعوا إيجاده في حياتهم، داخل مبنى البرلمان الذي تحول مكاناً لاعتصام المتظاهرين الذين دخلوا المنطقة الخضراء المحصّنة يوم أمس السبت.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا