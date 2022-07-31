انت الان تتابع خبر بنظرات 'مؤثرة'.. الكادحون يتجولون داخل البرلمان بحثاً عن 'رزقهم' (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
هرب الكادحون من واقعهم المرير، ووجدوا ما لم يستطيعوا إيجاده في حياتهم، داخل مبنى البرلمان الذي تحول مكاناً لاعتصام المتظاهرين الذين دخلوا المنطقة الخضراء المحصّنة يوم أمس السبت.
هرب الكادحون من واقعهم المرير، ووجدوا ما لم يستطيعوا إيجاده في حياتهم، داخل مبنى البرلمان الذي تحول مكاناً لاعتصام المتظاهرين الذين دخلوا المنطقة الخضراء المحصّنة يوم أمس السبت.