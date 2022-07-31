انت الان تتابع خبر بنظرات 'مؤثرة'.. الكادحون يتجولون داخل البرلمان بحثاً عن 'رزقهم' (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

هرب الكادحون من واقعهم المرير، ووجدوا ما لم يستطيعوا إيجاده في حياتهم، داخل مبنى البرلمان الذي تحول مكاناً لاعتصام المتظاهرين الذين دخلوا المنطقة الخضراء المحصّنة يوم أمس السبت.

