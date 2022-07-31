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انت الان تتابع خبر الأنواء الجوية تتوقع طقس العراق خلال خمسة أيام والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد، توقعاتها لحالة الطقس في عموم مناطق العراق، لليوم والأيام الأربعة المقبلة.
وذكرت الهيئة في جداولها التي وردت لـ الخليج 365، أن المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية سيكون طقسها صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.
وأوضحت، أن طقس الأيام المقبلة في المناطق الثلاث المذكورة آنفا، سيكون حاراً، ودرجات الحرارة تحافظ على ارتفاعها.
أدناه جداول الطقس:
وأوضحت، أن طقس الأيام المقبلة في المناطق الثلاث المذكورة آنفا، سيكون حاراً، ودرجات الحرارة تحافظ على ارتفاعها.
أدناه جداول الطقس: