الأنواء الجوية تتوقع طقس العراق خلال خمسة أيام

وذكرت الهيئة في جداولها التي وردت لـ الخليج 365، أن المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية سيكون طقسها صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.

وأوضحت، أن طقس الأيام المقبلة في المناطق الثلاث المذكورة آنفا، سيكون حاراً، ودرجات الحرارة تحافظ على ارتفاعها.



أدناه جداول الطقس: