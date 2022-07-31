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الأنواء الجوية تتوقع طقس العراق خلال خمسة أيام

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد، توقعاتها لحالة الطقس في عموم مناطق العراق، لليوم والأيام الأربعة المقبلة.
وذكرت الهيئة في جداولها التي وردت لـ الخليج 365، أن المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية سيكون طقسها صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.

وأوضحت، أن طقس الأيام المقبلة في المناطق الثلاث المذكورة آنفا، سيكون حاراً، ودرجات الحرارة تحافظ على ارتفاعها.


أدناه جداول الطقس:

 

 

 

 

 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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