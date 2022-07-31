انت الان تتابع خبر بالارقام.. حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة وتوابعها في الداخلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/7/24 ولغاية 2022/7/30 كالاتي:

1 .تنفيذ اوامر قبض 1652

2 .القبض على مطلقي العيارات النارية 22

3 .احالة متهمين الى المحاكم 220

4 .القضايا الخاصة بالمخدرات 172

5 .ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 10

6 .القبض لمتجاوزين على المواقع الاثرية 4

7 .اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 372

8 .مضاهات طبعات الاصابع 59

9 .اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 444

10. عدد طالبي النجدة 2238

11 .فض مشاجرات 1809

12 .ضبط عجلات مطلوبة 78

13 .تبرع بالدم 22

14 .القبض على المتسولين 1580

15 .القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 25

16 .القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 563

17 .طبع لوحات السيارات 12434

18 .اصدار اجازات السوق 15277

19 . اصدار سنوية السيارات 22975

20 .دعاوى حالات العنف الاسري 678