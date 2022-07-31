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'الاحتجاج السلمي ضروري'.. الاتحاد الأوروبي يوجه دعوة للقوى السياسية في العراق

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أصدر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، بياناً بشأن أحداث التظاهرات الجارية في العاصمة بغداد، فيما أشار إلى ان الاحتجاج السلمي ضروري للديمقراطية.
وذكر الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365: "يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق إزاء الاحتجاجات المستمرة والتصعيد المحتمل في بغداد، وندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس لمنع المزيد من العنف".

وأضاف البيان: "ندعو القوى السياسية إلى حل القضايا من خلال حوار سياسي بناء في الإطار الدستوري".


وتابع: "في حين أن الحق في الاحتجاج السلمي ضروري للديمقراطية، يجب احترام القوانين ومؤسسات الدولة".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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