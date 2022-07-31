رسميًا.. سيلتا فيغو يتوصل لاتفاق مع برشلونة لضم مينغويزا

الخليج 365 – رياضة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن توصله لاتفاق مبدئي مع نظيره سيلتا فيغو، بموجبه يضم الأخير المدافع الإسباني أوسكار مينغويزا.



وقال برشلونة في بيان رسمي: "برشلونة وسيلتا فيغو توصلا لاتفاق مبدئي بخصوص انتقال اللاعب أوسكار مينغويزا، في انتظار توقيع العقد واجتياز اللاعب للفحص الطبي".

وحسب محللين، فإن مغادرة مينغويزا لبرشلونة تُعد أمرًا طبيعيًا؛ بالنظر لتعاقدات البرسا الكثيرة هذا الصيف، حيث انتدبت إدارة النادي، بقيادة الرئيس خوان لابورتا والمدير الرياضي ماتيو أليماني، عدة صفقات؛ منها ثنائي الدفاع؛ الدنماركي أندرياس كريستنسن قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في صفقة انتقالٍ حرٍ، والفرنسي جول كوندي قادمًا من إشبيلية الإسباني في صفقة بلغت قيمتها 50 مليون يورو وفقًا لتقارير إعلامية.

ودشن مينغويزا مسيرته الكروية مع شباب برشلونة في عام 2019، وقد صُعد للفريق الأول بالنادي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

ولعب مينغويزا 19 مباراة في الموسم الماضي من دوري الدرجة الأولى الإسباني، قدم خلالها كرة حاسمة واحدة، بجانب مشاركته في 5 مباريات بدوري أبطال أوروبا ومباراتين في الدوري الأوروبي، دون أي مساهمة تهديفية، ومباراة في كأس ملك إسبانيا صنع خلالها هدفًا، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.