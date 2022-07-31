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رغم اجتياز ريد بولز.. 'النحس' يواصل مطاردة ليفاندوفسكي مع برشلونة

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-07-31 | 08:23

رغم اجتياز ريد بولز..

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الخليج 365 - رياضة

لم يتمكن الدولي البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة، من تسجيل أول أهدافه مع البلوجرانا للمباراة الثالثة على التوالي، وذلك بعد مشاركته أمام نيويورك ريد بولز الأمريكي.

وفاز برشلونة على ريد بولز بهدفين مقابل لاشيء، وديًا في المباراة الأخيرة ضمن لقاءات النادي الكتالوني في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك ليفاندوفسكي كأساسي مع برشلونة، ولكن البولندي الدولي لم يتمكن من هز شباك ريد بولز خلال مشاركته أمام الفريق الأمريكي.


وعاند الحظ مهاجم بايرن ميونخ السابق، حيث سنحت له أكثر من فرصة للتسجيل، ولكنه ضل الشباك وافتقد للمسة الأخيرة الصحيحة أمام المرمى.

ولم يترك ليفاندوفسكي بصمته بعد بقميص النادي الكتالوني بعدما فشل في التسجيل مع برشلونة للمباراة الثالثة على التوالي.

ويأمل هداف بايرن ميونخ السابق تسجيل أولى أهدافه مع برشلونة في المباراة القادمة ضد بوماس المكسيكي في كأس خوان جامبر، المُقرر إقامتها يوم الأحد 7 أغسطس 2022، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة.


Alsumaria Tv /authors
Alsumaria Tv
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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