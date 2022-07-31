رغم اجتياز ريد بولز.. 'النحس' يواصل مطاردة ليفاندوفسكي مع برشلونة

وفاز برشلونة على ريد بولز بهدفين مقابل لاشيء، وديًا في المباراة الأخيرة ضمن لقاءات النادي الكتالوني في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك ليفاندوفسكي كأساسي مع برشلونة، ولكن البولندي الدولي لم يتمكن من هز شباك ريد بولز خلال مشاركته أمام الفريق الأمريكي.



وعاند الحظ مهاجم بايرن ميونخ السابق، حيث سنحت له أكثر من فرصة للتسجيل، ولكنه ضل الشباك وافتقد للمسة الأخيرة الصحيحة أمام المرمى.

ولم يترك ليفاندوفسكي بصمته بعد بقميص النادي الكتالوني بعدما فشل في التسجيل مع برشلونة للمباراة الثالثة على التوالي.

ويأمل هداف بايرن ميونخ السابق تسجيل أولى أهدافه مع برشلونة في المباراة القادمة ضد بوماس المكسيكي في كأس خوان جامبر، المُقرر إقامتها يوم الأحد 7 أغسطس 2022، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة.

