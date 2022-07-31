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انت الان تتابع خبر بالصور.. توزيع الطعام على المتظاهرين أمام مبنى البرلمان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أظهرت عدد من الصور، اليوم الأحد، توزيع المواكب الحسينية الطعام على المتظاهرين المتواجدين أمام مبنى البرلمان، وداخله.
وتظهر الصور، توزيع وجبات الإفطار الصباحية على المحتجين، بعد وصول الطعام في وقت متأخر من يوم أمس.
ويوم أمس، دخل المتظاهرون إلى مبنى البرلمان، بعد أن تمكنوا من عبور الحواجز الكونكريتية وأعلنوا اعتصاماً مفتوحاً داخل مبنى المجلس.