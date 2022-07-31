بالصور.. توزيع الطعام على المتظاهرين أمام مبنى البرلمان

وتظهر الصور، توزيع وجبات الإفطار الصباحية على المحتجين، بعد وصول الطعام في وقت متأخر من يوم أمس.

ويوم أمس، دخل المتظاهرون إلى مبنى البرلمان، بعد أن تمكنوا من عبور الحواجز الكونكريتية وأعلنوا اعتصاماً مفتوحاً داخل مبنى المجلس.