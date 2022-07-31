العذاري ومسؤول سرايا السلام يصلان الى البرلمان

بغداد - ياسين صفوان - وصل الى مبنى مجلس النواب، رئيس الكتلة الصدرية ومسؤول سرايا السلام.

وقال مصدر مطلع، إن “رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري والمسؤول العام لسرايا السلام ابو مصطفى الحميداوي وصلا قبل قليل الى مجلس النواب”.

وكان متظاهرون قد أقدموا امس السبت، على اقتحام المنطقة الخضراء ثم مجلس النواب، ليعلن بعدها مدير مكتب الشهيد الصدر في بغداد ابراهيم الجابري، عن اعتصام مفتوح داخل البرلمان؛ رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة.