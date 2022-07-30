حصيلة جديدة لضحايا الفيضانات في الولايات المتحدة

وأضاف أندي بشير أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

وأغرقت فيضانات قياسية بلدات بأكملها بالولاية على مدار الأيام الماضية.

ويتوقع ارتفاع منسوب المياه في المجاري المائية، إضافة إلى هبوب المزيد من العواصف عبر المنطقة مستهل الأسبوع المقبل.



وأعلن الحاكم الديمقراطي يوم الخميس حالة الطوارئ في عدد من المقاطعات، فيما نشرت أربع مروحيات تابعة للحرس الوطني، إضافة إلى قوارب من المطاط، للمساعدة في عمليات الإغاثة.

وصرح الحاكم في وقت سابق، بأن عدد المفقودين غير معروف بسبب التيارات القويّة، مقرا بأن "الوضع صعب".

وأشار إلى أن مئات الأشخاص سيفقدون منازلهم وسيكون هذا حدثا لا يتطلب شهورا فحسب، بل سنوات، حتى تتمكن العائلات من إعادة البناء والتعافي.

