المتظاهرون يغلقون البوابة الرئيسية لمجلس النواب

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، السبت، بقيام متظاهرين بغلق البوابة الرئيسية لمجلس النواب في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "المتظاهرين اغلقوا البوابة الرئيسية لمجلس النواب عبر جدار".

وكان متظاهرون قد أقدموا اليوم السبت، على اقتحام المنطقة الخضراء ثم مجلس النواب، ليعلن بعدها مدير مكتب الشهيد الصدر في بغداد ابراهيم الجابري، عن اعتصام مفتوح داخل البرلمان؛ رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة.