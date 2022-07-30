المجلس الأعلى: الاختلاف أمر طبيعي والحوار هو الحل

وقال المتحدث باسم المجلس، علي الدفاعي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "حفظ السلم الأهلي وحماية مصالح الشعب ومؤسساته الدستورية واجب شرعي ووطني، فعلى جميع القوى المخلصة العمل على التهدئة وتأمين أبناء شعبنا من أية مخاطر، وعدم الانجرار إلى شحن الشارع".وأضاف، أن "الاختلاف أمر طبيعي وأن أفضل الوسائل لايجاد الحلول للمشاكل وابعاد خطر الانقسام والتناحر والفوضى يكون من خلال اعتماد الحوار واحترام الاختلاف واعتماد الطرق القانونية التي كفلها الدستور".