بريطانيا قلقة من تصاعد التوترات في العراق وتدعو للتهدئة

وقال السفير البريطاني في تغريدة على "تويتر" تابعتها الخليج 365، ان "الحق في الاحتجاج السلمي، واحترام مؤسسات الدولة وممتلكاتها ، هو جزء مهم من الديمقراطية".

واضاف: "وأنا أرحب بالاستجابة الأمنية المحسوبة للاحتجاجات، لكنني قلق من تصاعد التوترات وأشجع جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس والتهدئة".

