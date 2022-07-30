بريطانيا قلقة من تصاعد التوترات في العراق وتدعو للتهدئة

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بغداد - ياسين صفوان - عبر السفير البريطاني لدى العراق مارك بريسون ريتشاردسون، اليوم السبت، عن قلق المملكة المتحدة من تصاعد التوترات في العراق.
وقال السفير البريطاني في تغريدة على "تويتر" تابعتها الخليج 365، ان "الحق في الاحتجاج السلمي، واحترام مؤسسات الدولة وممتلكاتها ، هو جزء مهم من الديمقراطية".
واضاف: "وأنا أرحب بالاستجابة الأمنية المحسوبة للاحتجاجات، لكنني قلق من تصاعد التوترات وأشجع جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس والتهدئة".
واضاف: "وأنا أرحب بالاستجابة الأمنية المحسوبة للاحتجاجات، لكنني قلق من تصاعد التوترات وأشجع جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس والتهدئة".