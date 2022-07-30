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انت الان تتابع خبر قيادي صدري يتساءل بعد بيانات العامري والحكيم: الإطار من؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - طرح القيادي في التيار الصدري، صباح الساعدي، اليوم السبت، تساؤلاً عقب دعوات هادي العامري وعمار الحكيم إلى الإطار التنسيقي والتيار لـ"التهدئة".
وقال الساعدي في تغريدة عبر تويتر، "العامري يدعو الاطار، والحكيم يدعو الإطار"، متسائلاً: من الإطار".
وكان زعيم تحالف الفتح هادي العامري، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم قد دعو الإطار التنسيقي والتيار الصدري إلى اعتماد لغة الحوار والتهدئة وضبط النفس.
وأضاف ما نصه: "شنو الإطار راح منه (الفه) و (لامه).. يعني طار".
وكان زعيم تحالف الفتح هادي العامري، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم قد دعو الإطار التنسيقي والتيار الصدري إلى اعتماد لغة الحوار والتهدئة وضبط النفس.