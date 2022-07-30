قيادي صدري يتساءل بعد بيانات العامري والحكيم: الإطار من؟

وقال الساعدي في تغريدة عبر تويتر، "العامري يدعو الاطار، والحكيم يدعو الإطار"، متسائلاً: من الإطار".

وأضاف ما نصه: "شنو الإطار راح منه (الفه) و (لامه).. يعني طار".

وكان زعيم تحالف الفتح هادي العامري، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم قد دعو الإطار التنسيقي والتيار الصدري إلى اعتماد لغة الحوار والتهدئة وضبط النفس.

