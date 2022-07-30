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طائرات الـF16 تغير على وكر لداعش وتحوله إلى ركام في ديالى

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، عن تدمير وكر لعصابات داعش الارهابي وقتل ثلاثة من عناصره في محافظة ديالى.
وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "تقاطع المعلومات والعمل الميداني للشجعان في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية اثمر بشكل كبير في حسم العديد من العمليات، خاصة انها جاءت بالتعاون والتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة".

واضافت ان "رجال وكالة الاستخبارات زودوا طائرات القوة الجوية العراقية بمعلومات غاية الأهمية عن وكر للإرهابيين في منطقة المخيسة ضمن قاطع عمليات ديالى ، اذ غارت طائرات F_16 على هذا الوكر وحولته الى ركام وبداخله ٣ عناصر من عصابات داعش الإرهابية".

واشارت الخلية الى انه "سنوافيكم تفاصيل أكثر عن هذه العملية لاحقاً".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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