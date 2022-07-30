انت الان تتابع خبر علاوي يوجه دعوة للقيادات السياسية: المرحلة تجاوزت كل الاحتمالات السيئة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دعا زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، اليوم السبت، القيادات السياسية إلى التهدئة وضبط النفس، فيما أشار إلى أن المرحلة الحالية "تجاوزت كل الاحتمالات السيئة".
وقال علاوي في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، "نعيشُ الان في مرحلةٍ خطرة تجاوزت كل الاحتمالات السيئة ولا تحتملُ مزيداً من التصعيد وتستوجب التحلي بالحكمة والاتزان ودرء الفتنة".
ودعا، "القيادات السياسية والوطنية والسلطات الثلاثة الى التهدئة وضبط النفس اولاً ومن ثم الجلوس الى طاولة حوارٍ وطني عاجل يضعُ في اولوياته امن العراق ووحدته واستقراره وسلامة ابنائه".
ودعا، "القيادات السياسية والوطنية والسلطات الثلاثة الى التهدئة وضبط النفس اولاً ومن ثم الجلوس الى طاولة حوارٍ وطني عاجل يضعُ في اولوياته امن العراق ووحدته واستقراره وسلامة ابنائه".