انت الان تتابع خبر لافروف: موسكو ستحقق جميع أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد خلال محادثته الهاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أن موسكو ستحقق جميع أهداف ومهام العملية العسكرية في أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "وزيري خارجية البلدين بحثا الوضع الحالي في أوكرانيا".
واضافت ان "لافروف كشف عن نهج روسيا المبدئي على ضوء العملية العسكرية الجارية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية وأوكرانيا"، مؤكدا أنه "سيتم تحقيق جميع أهدافها ومهامها".
واضافت ان "لافروف كشف عن نهج روسيا المبدئي على ضوء العملية العسكرية الجارية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية وأوكرانيا"، مؤكدا أنه "سيتم تحقيق جميع أهدافها ومهامها".