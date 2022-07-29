لافروف: موسكو ستحقق جميع أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "وزيري خارجية البلدين بحثا الوضع الحالي في أوكرانيا".

واضافت ان "لافروف كشف عن نهج روسيا المبدئي على ضوء العملية العسكرية الجارية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية وأوكرانيا"، مؤكدا أنه "سيتم تحقيق جميع أهدافها ومهامها".

