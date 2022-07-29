الحلبوسي يدعو لمنع انزلاق الأوضاع وتحمل المسؤولية

وقال الحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بحلول العام الهجري الجديد، نسأل الله القدير أن يحفظ بلادنا ويمن علينا بنعمة الأمن والوئام، وأن يكون عاماً للتفاهم والتعاون من اجل العراق".

ودعا "الجميع ونحن أولهم إلى العمل مخلصين لمنع انزلاق الأوضاع، وتحمل المسؤولية الوطنية للحفاظ على مصالح الشعب والوطن، ومن لايهتم لأمر العراقيين فليس منهم".

