النفط نحو أعلى مستوى في 3 أسابيع

وبحلول الساعة 16:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.69% إلى 99.98 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 2.82% إلى 110.16 دولار للبرميل، وفقا لبيانات التداولات.



ويأتي ارتفاع أسعار النفط اليوم في ظل مخاوف من تراجع معروض الذهب الأسود في الأسواق العالمية.