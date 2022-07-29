انت الان تتابع خبر النفط نحو أعلى مستوى في 3 أسابيع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بأكثر من 3% فوق مستوى 110 دولارات، وذلك للمرة الأولى منذ 5 يوليو الجاري.
وبحلول الساعة 16:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.69% إلى 99.98 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 2.82% إلى 110.16 دولار للبرميل، وفقا لبيانات التداولات.
ويأتي ارتفاع أسعار النفط اليوم في ظل مخاوف من تراجع معروض الذهب الأسود في الأسواق العالمية.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 2.82% إلى 110.16 دولار للبرميل، وفقا لبيانات التداولات.
ويأتي ارتفاع أسعار النفط اليوم في ظل مخاوف من تراجع معروض الذهب الأسود في الأسواق العالمية.