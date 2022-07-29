انت الان تتابع خبر الفياض: العراق محفوظ بوجود الحشد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قال رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الجمعة، إن العراق محفوظ بوجود الحشد، فيما شدد على أن "الشهداء هم صفتنا ووجودنا وعنواننا وقميتنا".
وذكر الفياض في كلمة القاها خلال مهرجان "انتصار الدم"، أن "صفتنا ووجودنا وعنواننا وقيمتنا هم الشهداء، وذكراهم تحمل اي مسؤول ومقاتل في هيئة الحشد الشعبي اعظم المسؤوليات لأن من استشهد هم خيرة ابناء هذه المسيرة”.
وأضاف، أن "الشهداء هم هوية الحشد"، مردفاً: "أشعر بغاية الإطمئنان بأن العراق محفوظ بوجود الحشد الشعبي وهمة أبنائه".
وأضاف، أن "الشهداء هم هوية الحشد"، مردفاً: "أشعر بغاية الإطمئنان بأن العراق محفوظ بوجود الحشد الشعبي وهمة أبنائه".