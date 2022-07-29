انت الان تتابع خبر الفياض: العراق محفوظ بوجود الحشد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الجمعة، إن العراق محفوظ بوجود الحشد، فيما شدد على أن "الشهداء هم صفتنا ووجودنا وعنواننا وقميتنا".

