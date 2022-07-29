انت الان تتابع خبر الضاري: الأحداث الحالية تؤكد أهمية إعادة صياغة العملية السياسية وتعديل الدستور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

رأى الأمين العام للمشروع الوطني العراقي، جمال الضاري، أن الأحداث الحالية تؤكد أهمية إعادة صياغة العملية السياسية وتعديل الدستور.

