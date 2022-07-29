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الضاري: الأحداث الحالية تؤكد أهمية إعادة صياغة العملية السياسية وتعديل الدستور

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
رأى الأمين العام للمشروع الوطني العراقي، جمال الضاري، أن الأحداث الحالية تؤكد أهمية إعادة صياغة العملية السياسية وتعديل الدستور.

وقال الضاري في منشور عبر صفحته على تويتر: "منذ أكثر من ستة أعوام أكدنا في ‫المشروع الوطني العراقي‬ ضرورة قيام حوار وطني شامل لإعادة صياغة العملية السياسية وكتابة عقد اجتماعي جديد وتعديل الدستور".

وأضاف: "ها هي الأحداث، تؤكد أهمية دعوتنا وضرورتها المُلحة بعدما وصلت العملية السياسية لطريق مسدود يهدد بشكل جدي استقرار ‫العراق‬ ووحدته".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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