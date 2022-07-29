انت الان تتابع خبر الضاري: الأحداث الحالية تؤكد أهمية إعادة صياغة العملية السياسية وتعديل الدستور والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
رأى الأمين العام للمشروع الوطني العراقي، جمال الضاري، أن الأحداث الحالية تؤكد أهمية إعادة صياغة العملية السياسية وتعديل الدستور.
وقال الضاري في منشور عبر صفحته على تويتر: "منذ أكثر من ستة أعوام أكدنا في المشروع الوطني العراقي ضرورة قيام حوار وطني شامل لإعادة صياغة العملية السياسية وكتابة عقد اجتماعي جديد وتعديل الدستور".
وأضاف: "ها هي الأحداث، تؤكد أهمية دعوتنا وضرورتها المُلحة بعدما وصلت العملية السياسية لطريق مسدود يهدد بشكل جدي استقرار العراق ووحدته".