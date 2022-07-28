عملية أمنية تطيح بستة مطلوبين واسلحة غير مرخصة في ميسان

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، الإطاحة بستة مطلوبين وضبط اسلحة غير مرخصة في محافظة ميسان.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قيادة عمليات ميسان نفذت عمليات تفتيش ونصب السيطرات ضمن قاطع المسؤولية، أسفرت عن إلقاء القبض على ستة مطلوبين بينهم متهمين بالارهاب وبتعاطي وتجارة المواد المخدرة".



وتابع البيان، "كما ضبطت كميات كبيرة من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة في محافظة ميسان".