برشلونة يتخذ قرارا حاسما بشأن مستقبل المغربي الزلزولي

وأوضح المصدر ذاته، أن برشلونة برئاسة جوان لابورتا، قرر التجديد للدولي المغربي الزلزولي البالغ من العمر 20 عاماً، ولكنه لن يستمر مع الفريق الكتالوني في الموسم الجديد 2022/23، لأنه سيخرج على سبيل الإعارة لمدة عام على الأقل.

وأشار جيرارد روميرو إلى أن إشبيلية الإسباني، هو النادي الأكثر رغبة في التوقيع مع الموهبة المغربية، وتنتظر الإدارة الأندلسية الرد النهائي من برشلونة واللاعب لحسم الصفقة هذا الصيف.

ويركز الزلزولي على التدرب بصورة جيدة وبذل قصارى جهده في التدريبات والمباريات، وقد نال مؤخرا إشادة من المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز وجهازه الفني، إذ أخبروا اللاعب بأنهم سعداء بالعمل الذي يقوم به خلال الفترة التحضيرية الحالية.



ويدرك عبد الصمد، حسب متابعين، أن المنافسة في الخط الهجومي ستكون على أشدها مع تجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي والتوقيع مع البرازيلي رافينيا دياز والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، لكنه يرفض التخلي عن حلمه، وسيسعى جاهداً لكسب ثقة مدربه والاستمرار في "سبوتيفاي كامب نو" الموسم المقبل.

ولا تزال الفترة التحضيرية طويلة، وقد تحدث الكثير من المستجدات حتى انتهاء سوق الانتقالات الصيفية، ورغم وجود اهتمام من جانب عدة أندية إسبانية بالتوقيع مع الزلزولي، فإن اللاعب يريد البقاء في برشلونة والمنافسة على مقعد أساسي رفقة الفريق الأول.