انت الان تتابع خبر قفزة طفيفة بأسعار النفط العالمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر/أيلول 0.58 سنتا، أو 0.54٪، إلى 107.20 دولارات للبرميل بحلول الساعة 04:41 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت 2.22 دولاران يوم الأربعاء.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98.19 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 1.89 دولار أو 0.92٪ بعد ارتفاعه 2.28 دولاران في الجلسة السابقة.



وتراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 4.5 ملايين برميل الأسبوع الماضي، بينما انتعش الطلب على البنزين في الولايات المتحدة بنسبة 8.5٪ على أساس أسبوعي، وفقًا بيانات من إدارة معلومات الطاقة.

وقال مسؤول كبير في مجموعة السبع يوم الأربعاء، إن الأسعار وجدت دعما أيضا حيث تهدف مجموعة الدول السبع إلى وضع آلية لتحديد الأسعار على صادرات النفط الروسية بحلول الخامس من ديسمبر كانون الأول.

في غضون ذلك، قطعت روسيا إمدادات الغاز عبر نورد ستريم 1 - رابط الغاز الرئيسي لأوروبا - إلى 20٪ فقط من طاقتها.

وقال محللون إن ذلك قد يؤدي إلى التحول إلى استخدام النفط الخام من الغاز ودعم أسعار النفط على المدى القصير.

إلى ذلك رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي خلال الليل بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، بما يتماشى مع التوقعات لتهدئة التضخم، في حين انخفض الدولار بسبب الآمال في مسار أبطأ للمشي.

ويجعل ضعف الدولار النفط المسعّر "بالدولار" أرخص للمشترين في البلدان الأخرى للشراء.

