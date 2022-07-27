وزير الخارجية اللبناني يدين القصف التركي بالتوقيع في سجل التعازي

بغداد - ياسين صفوان - شارك وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب، اليوم الاربعاء في التوقيع بسجل التعازي الذي افتتح في مبنى السفارة بتاريخ 25/7/2022 للتعبير عن ادانته للقصف التركي.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب، شارك في التوقيع بسجل التعازي الذي افتتح في مبنى السفارة بتاريخ 25/7/2022 للتعبير عن ادانته للقصف التركي على منتجع برخ في مدينة زاخو في اقليم كردستان العراق يوم 20/7/2022 والذي ادى الى سقوط عدداً من الضحايا والجرحى الابرياء".



واضافت ان "الوزير عبر عن تضامنه الكامل مع العراق حكومة وشعبا"، مشدداً على "اهمية الحفاظ على امن واستقرار العراق واحترام المواثيق والاعراف الدولية".