انت الان تتابع خبر تزامناً مع التظاهرات.. الأمن يقطع شارعاً يؤدي إلى ساحة التحرير والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بقطع شارعاً مؤدياً إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، تزامناً مع التظاهرات الرافضة لترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية قطعت السايد القادم من كرادة مريم باتجاه ساحة التحرير".
وانطلقت في ساحة التحرير، قبل قليل، تظاهرات رافضة لترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.
وقبل يومين، أعلن الإطار التنسيقي بصورة رسمية ترشيح السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.
وأشار إلى أن "قوات حفظ القانون انتشرت عند بداية الشارع".
وانطلقت في ساحة التحرير، قبل قليل، تظاهرات رافضة لترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.
وقبل يومين، أعلن الإطار التنسيقي بصورة رسمية ترشيح السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.