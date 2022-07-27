رفضاً لترشيح السوداني.. انطلاق تظاهرات في ساحة التحرير

وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "تظاهرة انطلقت في ساحة التحرير وسط بغداد، رفضاً لترشيح السوداني لرئاسة الوزراء".

وأشار إلى أن "القوات الامنية شددت من اجراءتها وانتشرت ضمن الساحة".

وقبل يومين، أعلن الإطار التنسيقي بصورة رسمية ترشيح السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.