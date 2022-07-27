انت الان تتابع خبر رفضاً لترشيح السوداني.. انطلاق تظاهرات في ساحة التحرير والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - انطلقت، مساء اليوم الأربعاء، تظاهرات رافضة لترشيح "محمد شياع السوداني" لمنصب رئاسة الوزراء، وذلك في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.
وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "تظاهرة انطلقت في ساحة التحرير وسط بغداد، رفضاً لترشيح السوداني لرئاسة الوزراء".
وأشار إلى أن "القوات الامنية شددت من اجراءتها وانتشرت ضمن الساحة".
وقبل يومين، أعلن الإطار التنسيقي بصورة رسمية ترشيح السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.