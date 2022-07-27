الحريري ينفي عودته للعمل السياسي

ونشر حساب الحريري تغريدة على "تويتر"، وحملت توقيع مكتبه الإعلامية: "يخرج بعض المواقع الإخبارية بمعلومات وتحليلات غير بريئة تتعلق بتوجهات الرئيس سعد الحريري للمرحلة المقبلة".

واضاف في تغريدة أخرى: "يهم المكتب الإعلامي تذكير من يهمه الأمر، لا سيما المواقع الإخبارية إياها، أن الرئيس الحريري أعلن وكرر غير مرة تعليق عمله وعمل تيار المستقبل السياسي، وهو بالتالي لن يتدخل في أي استحقاق أو مشروع سياسي".



وفي كانون الثاني الماضي، أعلن الحريري تعليق عمله السياسي.

وأكد الحريري في كلمة بثها التلفزيون في ذلك الوقت، أنه وتياره "سيستمرون في خدمة الشعب، لكنهم قرروا تعليق دورهم في السلطة والسياسة والبرلمان".

وطلب الحريري، من حزبه تيار المستقبل عدم الدفع بأي مرشحين في الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار الماضي.

