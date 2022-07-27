تفاصيل جديدة عن محطة الانبار المركبة.. كم طاقتها وما كلفتها؟

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – الانبار

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الكاظمي، اليوم الاربعاء، ان محطة كهرباء الانبار ستسهم في رفد المنظومة الوطنية بطاقة إضافية.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز ان "الاخير وضع حجر الأساس لمشروع محطة كهرباء الأنبار المركّبة بسعة 1640 ميغاواط في ناحية الفرات بمحافظة الأنبار".

وبحسب البيان، أكد الكاظمي خلال وضع حجر الأساس أن "المحطة ستسهم في رفد المنظومة الكهربائية بطاقة إضافية من شأنها تحسين مستوى الإنتاج، وتقديم خدمة أفضل لمواطني الأنبار".

وتابع البيان ان "الطاقة الكلية لمحطة الأنبار المركبة تبلغ 1642 ميغاواط بكلفة مليار دولار، ويستغرق المشروع مدة زمنية أمدها 3 سنوات"، مشيرا الى ان "المشروع عبارة عن أربع وحدات غازية مودي GT26، سعة الوحدة 273 ميغاواط، ووحدتين بخاريتين بطاقة 275 ميغاواط".