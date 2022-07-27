انت الان تتابع خبر نصيحة اليوم ..تناولي بذور دوار الشمس وتمتعي بهذه الفوائد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبذور دوار الشمس معروفة في العالم ويتم استهلاكها بكميات كبيرة، كما يستخرج منها زيت نباتي يعد من الزيوت الصحية الشائعة في الطبخ.

فوائد بذور دوار الشمس

- بذور دوار الشمس غنية بالألياف، وتناولها يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي، ومنع الإصابة بالاضطرابات الهضمية، ورفع الوقاية منها.



- يحتوي بذر دوار الشمس على دهون صحية، وهذه الدهون لها عدة فوائد مهمة تهم النساء منها تحسين البشرة وتأخير ظهور علامات التقدم بالسن.

- من فوائد بذور دوار الشمس رفع مستويات الكوليسترول الجيد في الجسم، وخفض مستويات الكوليسترول الضار.

- فيتامين إي أحد المكونات الغذائية في بذور دوار الشمس التي من شأنها حماية القلب والأوعية الدموية من الأمراض.

- من أهم فوائد بذور دوار الشمس للنساء المساعدة في تنظيم الهرمونات في الجسم، الأمر الذي يعود بالفائدة على صحة المرأة من حيث تنظيم الدورة الشهرية، والتقليل من أمراض اضطرابات الهرمونات.



- بذور دوار الشمس تحوي مجموعة من مضادات الأكسدة المهمة في مقاومة الجذور الحرة المسببة للأمراض السرطانية.

- الألياف في بذور دوار الشمس مفيدة لمرضى السكري، وهي تساعد على ضبط مستويات السكر في الدم.

- النساء هن الأكثر عرضة للإصابة باضطرابات الغدة الدرقية، وبذور دوار الشمس قد تفيدهن في الوقاية منها أو السيطرة عليها ومنع تفاقم أعراضها، وذلك لأن بذور دوار الشمس تحتوي على مادة السيلينيوم المهمة للغدة.

- من فوائد بذور دوار الشمس تقوية العظام والعضلات بسبب احتوائها على عدد من المعادن والفيتامينات.

- استهلاك بذور دوار الشمس يساهم في رفع مناعة الجسم، ومنح الجسم طاقة ونشاط.

- ولكن والأهم عليك عزيزتي القارئة عدم الإفراط في تناول بذور الشمس، حتى لا تسبب لك أي اضطرابات هضمية، كما من الأفضل اختيار بذور دوار الشمس الطازجة وغير المملحة أو المنكهة للاستفادة منها، كما يجب عليك الانتباه لأي اضطرابات قد تظهر بعد تناولها ومراجعة الطبيب المختص

