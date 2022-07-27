انت الان تتابع خبر كربلاء.. سارق الحقائب النسائية بقبضة قوات الأمن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - أمن

تمكنت مفارز قسم مكافحة إجرام كربلاء التابعة لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاربعاء، من إلقاء القبض على أحد المتهمين في المحافظة بعد قيامه بسرقة حقائب النساء في أماكن متفرقة من المدينة أثناء قيادته الدراجة النارية.

