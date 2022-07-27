انت الان تتابع خبر الدفاع الروسية تدمر مستودع ذخيرة يحوي أكثر من 100 صاروخ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا:

- دمرت القوات الجوية الروسية مراكز الانتشار المؤقتة لواء الهجوم الجوي 28 و 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في نيكولاييف. وبلغت الخسائر في صفوف الجيش الاوكراني 200 عسكري.



-دمرت القوات الفضائية الروسية أكثر من مئة صاروخ "هيمارس" الأمريكية عندما تم استهداف مستودع ذخيرة في الـ24 يوليو في منطقة دنيبروبتروفسك بدونيتسك.

-استهدفت القوات الروسية بضربات عالية الدقة موقع قيادة ما أدى إلى تدمير القوة القتالية للواء الآلي 53 التابع للقوات المسلحة لأوكرانيا في جمهورية دونيتسك.

- في منطقة أرتيموفسك، تم تدمير إحدى سرايا لواء الهجوم الجبلي العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالكامل.



- دمرت القوات المسلحة منطومة "أوراغان" ومدافع هاوتزر Giacint-B في منطقة درزينسك ومنظومة غراد في منطقة بيلباسكوفا.

- في منطقة خيرسون، اعترضت أنظمة الدفاع الجوية الروسية 10 صواريخ من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة من نوع Alder و HIMARS.

-استهدفت قواتنا نقطة انتشار مؤقت لمرتزقة أجانب في مصنع آلات الطاقة الأوكرانية في خاركوف

- أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية مروحية من طراز Mi-8 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية بارماشوفو بمنطقة نيكولايف.