نيللي كريم تكشف سبب قطع أذنها

وقالت نيللي كريم ، خلال لقائها في برنامج ABtalks، الذي يقدمه أنس بوخش إنها اكتشفت عقب الفحوصات الطبية التي أجرتها سابقاً، إصابتها بورم حميد في وجهها ، لذلك اتخذت قرار إجراء عملية جراحية لاستئصاله رغم تحذيرات الأطباء لها ، خاصة وأنها في حال إجرائها للعملية ستتعرض لشلل في وجهها.



واستطردت قائلة، إنها قررت إجراء العملية في الولايات المتحدة الأمريكية ، وحرصاً على عدم حصول تشوهات في وجهها، قرر الطبيب المعالج بأن يقطع جزءًا من أذنها لإخفاء الجرح بعد أن أخبرته بأنها ممثلة ولا تريد أن يظهر أي تشوه على وجهها ..مضيفة " الدكتور شال جزء من ودني عشان يخفي الجرح لأنني كنت هتشوه".

وأشارت إلى أن أكثر شيئ يجعلها تدخل في حالة من القلق والخوف، هو المرض خاصة لأنها لا تريد أن تكون عبئاً على أي شخص، منوهة أثناء تصويرها لأحد أعمالها الفنية أنها تعرضت للتعب الشديد مما استلزم دخولها المستشفى مرتين متتاليتين دون أن تخبر أحد بذك الأمر.وتطرقت نيللي كريم في حديثها عن طفولتها قائلة: "طفولتي كانت صعبة لكن عظيمة، بسبب دراستي لفن الباليه الذي أحببته بشغف كبير منذ الطفولة واعتدت السفر يوميا من القاهرة إلى الإسكندرية وكان الأمر صعبا ولكنه ممتع، وبعدها قررت الالتحاق بأكاديمية الفنون بجوار الباليه".

وأشارت نيللي كريم إلى أنها تعلمت من الثقافة الروسية تقديس الوقت، واحترامه وأهميته، وتعلمت احترام الأستاذ، فحينما كانت تتعلم الباليه في الأوبرا كانت تحضر قبل موعد الأستاذ على الدوام.