فتاة تبهر متابعيها بقدراتها الكتابية 'الخارقة' (فيديو)

وتعتبر قدرات سواروبا نادرة للغاية، لاسيما أنها تستطيع أيضا الكتابة معصوبة العينين، وباتجاهين متعاكسين وبلغات مختلفة.

وتطمح سواروبا، إلى تحطيم رقم قياسي واحد على الأقل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في السنوات القادمة.

ومنحت عام 2021 جائزة لكون ذاكرتها البصرية رائعة، ولديها القدرة على تمثيل الكلمات من خلال فن الخط، حسبما ذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية.

وغالبا ما تنشر سواروبا أعمالها الفنية على حسابها الخاص في "إنستغرام"، وتتدرب أيضا على الموسيقى الهندوستانية، وقدمت أكثر من 50 عرضا على مسرح الكانادا التقليدي.