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صلاح يرشح لجائزة مرموقة في بريطانيا

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-07-26 | 17:12

صلاح يرشح لجائزة مرموقة في بريطانيا

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اعلنت منظمة الأنتماء العرقي البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن ترشيح النجم المصرى محمد صلاح لاعب ، لحصد جائزة الشخصية الأفضل للموسم.
وقالت المنظمة ان "محمد صلاح أحد أكثر المهاجمين تميزا في كرة القدم الأوروبية، وحاز على لقب من قبل رفقة الريدز، وكذلك الممتاز، وأصبح شخصية بارزة في كل أنحاء العالم، ويدافع عن مساواة المرأة في الشرق الأوسط بينما يُظهر إيمانه بشكل بارز على الساحة العالمية".

وكان محمد صلاح، جدد عقده مع نادي ليفربول لثلاث سنوات، والعقد الجديد سيجعل صلاح أعلى اللاعبين أجرا بالفريق.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv /author-details/39/سعد-أحمد
Alsumaria Tv
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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