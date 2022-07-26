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انت الان تتابع خبر صلاح يرشح لجائزة مرموقة في بريطانيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-07-26 | 17:12
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اعلنت منظمة الأنتماء العرقي البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن ترشيح النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول، لحصد جائزة الشخصية الرياضية الأفضل للموسم.
وقالت المنظمة ان "محمد صلاح أحد أكثر المهاجمين تميزا في كرة القدم الأوروبية، وحاز على لقب دوري أبطال أوروبا من قبل رفقة الريدز، وكذلك الدوري الإنجليزي الممتاز، وأصبح شخصية بارزة في كل أنحاء العالم، ويدافع عن مساواة المرأة في الشرق الأوسط بينما يُظهر إيمانه بشكل بارز على الساحة العالمية".
وكان محمد صلاح، جدد عقده مع نادي ليفربول لثلاث سنوات، والعقد الجديد سيجعل صلاح أعلى اللاعبين أجرا بالفريق.
وكان محمد صلاح، جدد عقده مع نادي ليفربول لثلاث سنوات، والعقد الجديد سيجعل صلاح أعلى اللاعبين أجرا بالفريق.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv /author-details/39/سعد-أحمد