الدفاع المدني تخمد حريقا في 'كوفي شوب' ببغداد

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء،عن اخماد حريق اندلع في "كوفي شوب" بمنطقة حي الاعلام في بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "فرقها في مركز دفاع مدني الإعلام اخمدت حادث حريق اندلع في كوفي شوب طابق ثاني من عمارة تجارية مشيد من ألواح السندويج بنل في منطقة الشباب بحي الإعلام".



واضافت انه "تمت السيطرة على النيران المندلعة بكل مهنية وبوقت قياسي قصير وتم منع توسعها وانتشارها إلى العمارات المجاورة والدور السكنية والعجلات القريبة من موقع الحادث وبدون اي اضرار بشرية".